Российскую спортсменку лишили трех побед на ЧМ из-за допинга

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Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина лишилась своих чемпионских титулов мира, которые она завоевывала в 2013, 2014 и 2015 годах, из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает Inside The Games.

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) подтвердил, что все спортивные достижения Кашириной, полученные в период с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года, были аннулированы в соответствии с решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о её восьмилетней дисквалификации, которое было вынесено в августе 2023 года.

Помимо утраты трех чемпионских мировых титулов, Каширина также лишилась мировых рекордов в разделах рывка, толчка и суммы, которые были установлены на чемпионате мира в Казахстане в 2014 году.

Срок дисквалификации для спортсменки начинается с 28 августа 2023 года. Учитывая уже отбытый период дисквалификации, Каширина сможет вернуться к соревнованиям только 9 января 2030 года.

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