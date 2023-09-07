Вместимость домашнего стадиона "Атлетико" — "Ванда Метрополитано" увеличилась до 70 460 человек, как было объявлено на официальном сайте мадридского клуба. Это увеличение связано с постоянным ростом спроса на абонементы среди болельщиков и широкой аудитории.
Также были добавлены новые места для людей с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
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