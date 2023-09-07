Футболистка Дженни Эрмосо подала официальное заявление в прокуратуру против бывшего главы футбольной федерации Испании, Луиса Рубиалеса. В своем заявлении она утверждает, что он совершил сексуальное нападение, поцеловав её в губы после завершения финальной игры Чемпионата мира по футболу, сообщают европейские СМИ.
28 августа началось расследование этого инцидента со стороны прокуратуры. Если суд признает Луиса Рубиалеса виновным, ему может быть назначен значительный штраф или лишение свободы сроком до 4 лет. Ранее ФИФА временно лишила Рубиалеса права заниматься любой футбольной деятельностью до завершения расследования.
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