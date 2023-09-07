Рубиалесу грозит до четырёх лет лишения свободы за домогательства к футболистке

Футболистка Дженни Эрмосо подала официальное заявление в прокуратуру против бывшего главы футбольной федерации Испании, Луиса Рубиалеса. В своем заявлении она утверждает, что он совершил сексуальное нападение, поцеловав её в губы после завершения финальной игры Чемпионата мира по футболу, сообщают европейские СМИ.

Фото: Openverse

28 августа началось расследование этого инцидента со стороны прокуратуры. Если суд признает Луиса Рубиалеса виновным, ему может быть назначен значительный штраф или лишение свободы сроком до 4 лет. Ранее ФИФА временно лишила Рубиалеса права заниматься любой футбольной деятельностью до завершения расследования.

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Скандальный поцелуй Луиса Рубиалеса с футболисткой Дженнифер Эрмосо вызвал бурю критики