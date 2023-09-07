Минспорт РФ: более 100 спортсменов из России сменили гражданство

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55 российских спортсменов по олимпийским видам сменили гражданство, сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

Поменяли спортивные "паспорта" и из неолимпийских видов, сообщил Морозов.

"55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100", — заявил замминистра.

По его словам, ведомство заключает со спортсменами высокоэффективные контракты, чтобы предупредить смену спортивного гражданства.

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