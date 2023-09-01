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Матч "Сочи" — "Спартак" может быть перенесён в Москву из-за газона на "Фиште"

1:12
Спорт

Комиссия РПЛ, занимающаяся оценкой состояния футбольных полей, предложила временно приостановить проведение матчей на стадионе "Фишт" в Сочи на один месяц. Клубы "Спартак" и "Сочи" предложили вариант обмена домашними матчами, что позволило бы провести игру 8-го тура РПЛ в Москве. Окончательное решение по этому вопросу должно быть утверждено РФС.

Матч "Сочи" — "Спартак" может быть перенесён в Москву из-за газона на "Фиште"
Фото: Openverse

Согласно информации, опубликованной на сайте "красно-белых", матч восьмого тура Российской премьер-лиги между "Сочи" и "Спартаком", запланированный на 16 сентября, может быть перенесен в Москву.

4 сентября предложение об обмене домашними матчами будет рассмотрено Общим собранием клубов РПЛ в заочном формате, после чего окончательное решение о возможном изменении расписания чемпионата будет приниматься исполнительным комитетом РФС.

На данный момент после шести туров "Спартак" имеет 10 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, в то время как "Сочи" с шестью очками располагается на 12-й строчке.

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Стрижка газона на стадионе Фишт
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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