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Главным тренером сборной Англии по футболу может стать женщина из Нидерландов

1:59
Спорт

В список кандидатов на должность главных тренеров мужских сборных по футболу Англии и Нидерландов может войти голландская специалистка Сарина Вигман. Этот вариант рассматривается после того, как она успешно провела женскую сборную Англии в финал чемпионата мира.

Главным тренером сборной Англии по футболу может стать женщина из Нидерландов
Фото: Wikipedia

Информация о возможном назначении Сарины Вигман появилась в The Daily Telegraph. На данный момент главным тренером мужской сборной Нидерландов является Рональд Куман. Однако его возвращение в национальную команду после чемпионата мира в Катаре в 2022 году оказалось неудачным: только одна победа в отборочном турнире чемпионата Европы над сборной Гибралтара и поражение от Франции, а также два поражения на финальной стадии Лиги наций UEFA-2022/23 в матчах с Хорватией и Италией.

Главный тренер сборной Англии, Гарет Саутгейт, может уйти с поста после Евро-2024 в соответствии с условиями контракта. Британские СМИ уже признали Сарину Вигман "женщиной, которая побеждает везде, куда бы она ни пришла". Идею назначить ее тренером мужской команды поддержал исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии, Марк Буллингем.

Сарина Вигман стала первым тренером в истории футбола, который привел две разные сборные к победам на двух чемпионатах Европы подряд (Нидерланды в 2017 году и Англию в 2022 году). Она уже трижды была признана лучшим женским тренером года по версии FIFA.

Возможность перехода Вигман в мужской футбол может зависеть также от финансовых условий. В настоящее время ей платят £400 тысяч в год, в то время как Гарет Саутгейт зарабатывает около £6 миллионов, сообщает argumenti.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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