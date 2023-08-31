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В Мексике судья удалил футболиста за непристойные действия в отношении соперника

1:01
Спорт

Футболист из мексиканской команды "Керетаро" Омар Мендоса был наказан красной карточкой за действие во время одного из эпизодов матча с "Атласом", в котором он держал соперника за ягодицы.

В Мексике судья удалил футболиста за непристойные действия в отношении соперника
Фото: Openverse

Игра высшей лиги мексиканского чемпионата состоялась 31 августа и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды "Атлас". На 62-й минуте Мендоса был непосредственно исключен из игры с использованием красной карточки.

Пострадавший игрок из "Атласа" мгновенно упал на землю и пожаловался главному арбитру на действия Мендосы. Вначале арбитр не поверил игроку, но ассистент-арбитр предложил проконсультироваться с помощью системы видеоповторов (VAR), что в конечном итоге привело к удалению Мендосы.

Этот инцидент стал широко обсуждаемым в социальных сетях. Кроме красной карточки, в отношении Мендосы возможны и другие дисциплинарные меры.

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Resumen y Goles | Querétaro vs Atlas l | Liga BBVA MX | Apertura 2023 - Jornada 5
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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