Звездный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился своим восторгом от атмосферы на домашней арене команды в Эр-Рияде и выразил радость по поводу уверенной победы над командой "Аль-Шабаб".
В рамках 4-го тура Саудовской премьер-лиги "Аль-Наср" разгромил своего соперника со счетом 4:0. Роналду оказался звездой матча, оформив дубль и сделав одну голевую передачу.
"Какая невероятная атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу вместе с нашими болельщиками! Прекрасная игра команды! Давай, "Аль-Наср"!" — поделился Роналду своим впечатлением в социальных сетях.
Криштиану Роналду присоединился к составу "Аль-Насра" в январе 2023 года. С тех пор он провел за саудовский клуб 24 матча, забил 21 гол и сделал 5 результативных передач.
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