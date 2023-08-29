Деспотович подал жалобу на "Арсенал" в ФИФА из-за долгов по зарплате

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сербский форвард Джордже Деспотович обратился в ФИФА с жалобой на невыплату зарплаты со стороны футбольного клуба "Арсенал" из Тулы.

Фото: Wikipedia

В начале июля данный нападающий в интервью для Sport24 сообщил, что он покинул состав "Арсенала" и активно ищет новую команду.

Деспотович испытывал недовольство своим положением в команде, включая проблему с выплатой заработной платы. Сумма задолженности, как известно, составляет несколько десятков миллионов рублей. В связи с этой задолженностью сербский футболист обратился с официальным запросом в палату разрешения споров ФИФА, сообщает РБ спорт.

Джордже Деспотович выступал за "Арсенал" начиная с 2022 года. За полтора сезона, проведённых в составе этой команды, 31-летний форвард вышел на поле 23 раза и лишь однажды смог поразить ворота соперника. Оценочная стоимость этого нападающего на трансферном рынке составляет 700 тысяч евро. До перехода в "Арсенал" Деспотович выступал за такие клубы, как "Црвена Звезда", "Астана", "Оренбург" и казанский "Рубин".