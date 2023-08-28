Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера в "Формуле-1"

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После попадания на пьедестал в Гран-при Нидерландов пилот команды "Астон Мартин" — Фернандо Алонсо — установил новый рекорд. Теперь у испанца самый продолжительный период между его первой и последней подиумной позицией в Формуле-1: 20 лет, 5 месяцев и 4 дня. Своего дебютного призового результата Алонсо достиг на Гран-при Малайзии в сезоне 2003 года.

Фото: Openverse

Ранее этот достижение принадлежало легендарному Михаэлю Шумахеру, который удерживал рекорд 20 лет, 3 месяца и 2 дня между Мексикой-1992 и Европой-2012.

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