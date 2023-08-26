Итальянский журналист Луиджи Фурини был вынужден покинуть прямой эфир футбольной программы Qui Studio a Voi Stadio на местном телевидении после обвинений в расизме.
Организаторы шоу вывели репортёра из кадра после того, как тот использовал слово "негр" в разговоре о форварде лондонского "Челси" Ромелу Лукаку, перешедшем в английский клуб из миланского "Интера", за который болеет Фурини.
"Журналист был регулярным участником программы с 2010 года, но сегодня вечером его выгнали из шоу после того, как он использовал расистский термин для описания Лукаку в прямом эфире", — пишет издание Football Italia.
В своё оправдание репортёр сообщил, что часто слышал это слово от рэп-музыкантов и не видит в нём негативной коннотации.
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