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Омский предсезонный турнир КХЛ выиграл "Барыс"

1:36
Спорт

 

Омский предсезонный турнир КХЛ выиграл "Барыс"
Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

В Омске 24 августа определился победитель турнира памяти Виктора Блинова с участием команд КХЛ. Первое место на нём в итоге занял астанинский "Барыс". Он набрал 6 очков при разнице забитых и пропущенным голов 6:4.

В двух матчах предпоследнего дня "Локомотив" обыграл "Нефтехимик" 4:2, а "Авангард" победил «Салават Юлаев» 3:2. Хотя омичи и уступали здесь после первого периода 0:2, во втором они и сравняли счёт, вышли вперёд 3:2. Решающий гол забил Никита Холодилин. В третьей двадцатиминутке сибиряки победные цифры на табло просто отстояли.   

В итоге "Барыс" занимает первое место, "Локомотив" - второе, омский "Авангард" - третье.

"Что касается итогов турнира, то в целом они неоднозначны, вы сами видели, что было в первой игре, хотя что-то хорошее там и было. Вторая была уже получше, третья - вроде бы тоже была хорошей, но допустили немного ошибок и много удалений. А сегодня – уже показательная командная победа. Хороший турнир, многое из него мы почерпнули. Увидели ошибки, увидели плюсы. Понимаем, над чем нужно работать", - так оценил итоги турнира главный тренер хозяев Михаил Кравец.

25 августа в 8:00 по Москве сыграют заключительный матч мемориала "Барыс" и "Нефтехимик".   

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Пресс-конференция тренеров "Авангарда" и "Салавата Юлаева"
Автор Редакция Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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