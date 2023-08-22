В Омске на предсезонном турнире КХЛ «Салават Юлаев» уверенно победил «Нефтехимик»

В Омске 22 августа на хоккейном турнире памяти Виктора Блинова встретились «Салават Юлаев» и «Нефтехимик», где уфимцы в итоге уверенно победили 5:2. После первого периода башкирская команда вела 1:0 – забил у неё в большинстве Иван Дроздов.

Во втором отрезке «Салават Юлаев» при не слишком атакующей игре сделал счёт 2:0. Забросил в равенстве Егор Сучков.

Ну а в третьем периоде при большом количестве удалений и просмотров видеоповторов различных спорных моментов «Салават Юлаев» (кстати, формальный хозяин матча здесь) хотя и дал нижнекамцам к 58-й минуте сделать счёт равным 2:2, в оставшееся основное время матча забил сразу три гола. Это были шайбы в исполнении Цулыгина, Пустозёрова и Хмелевского. В итоге - победа «хозяев» 5:2.

Серию буллитов, обязательную по регламенту турнира, также выиграли уфимцы.

Далее 23 августа на этом мемориале местный «Авангард» сыграет с «Барысом», а «Салават Юлаев» - с «Локомотивом».

Ранее мы писали о заявлении Лионеля Месси на тему готовности конкуренции американской МЛС с европейскими футбольными лигами.