Тысяча спортсменов пробегут вокруг горы Машук в сентябре 2023 года

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Гонка "Пятигорское кольцо", проводимая в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом, соберет в городе-курорте 2 сентября тысячу участников со всей страны. По словам Михаила Шорова, руководителя бегового движения Kavkaz. run, организующего мероприятие, в этом году забег впервые состоится в субботу вечером.

Фото: "Running" by rorris is licensed under CC BY-SA 2.0.

"2 сентября тысяча участников соберутся на гонку "Пятигорское кольцо" в Пятигорске. В этом году мы перенесли мероприятие на субботний вечерний формат, чтобы гости города могли присоединиться к нему в выходные. Участники могут пробежаться в субботу вечером, а затем провести воскресенье, исследуя наш регион с помощью экскурсий, прежде чем вернуться домой. Как проект, ориентированный на туризм, мы разработали этот формат для посетителей, позволяющий им приезжать в пятницу, отдыхать в субботу днем, бегать вечером и неторопливо проводить воскресенье", — пояснил Шоров.

Традиционно гонка проводилась по воскресеньям во второй половине дня. Шоров подчеркнул, что забег приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Основной забег проходит на дистанции 9 км вокруг горы Машук, начинаясь и завершаясь на месте знаменитой дуэли Лермонтова. В дополнение к основному забегу пройдут забеги для начинающих спортсменов, в том числе детские забеги на 500 м и 3,5 км, а также скандинавская ходьба. Шоров подчеркнул, что мероприятие создаст яркую атмосферу спортивного праздника, а на финише всех участников будут ждать отличительные медали.

Гора Машук занимает значительное место как одна из знаковых достопримечательностей Пятигорска, возвышаясь на высоте 994 метра.

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10 км пешком вокруг Машука