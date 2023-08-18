Рэпер Джарахов выступит на Суперкубке России по мини-футболу

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Российская Футбольная Союз (РФС) объявила о начале продажи билетов на матч за БЕТСИТИ Суперкубок России по мини-футболу среди мужских команд. Игра запланирована на 25 августа в Санкт-Петербурге, в Королевском Спортивном Комплексе "Арена", сообщает Soccer.ru.

Фото: https://www.instagram.com/dlgreez/

В этом поединке встретятся МФК КПРФ, чемпион России, и "Синара" из Екатеринбурга, обладатель Кубка страны. Начало матча намечено на 19:30 по московскому времени. Стоимость билетов стартует от 200 рублей.

Зрителей ожидает насыщенная развлекательная программа, а также возможность сфотографироваться с трофеем турнира. Перед началом матча и после церемонии награждения арену сотрясут выступлениями Эльдара Джарахова, исполнящего свои хиты "В Питере" и "В моменте".

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