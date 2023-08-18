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Кубинский боксёр после смерти соперника бросил спорт и нашёл себе жестокое увлечение

2:35
Спорт

Каждый день кубинец Лино Томасен осуществляет необычное испытание для своего тела — он колотит себя кувалдой. Об этом рассказал Sportbox.ru

Кубинский боксёр после смерти соперника бросил спорт и нашёл себе жестокое увлечение
Фото: "West Point wins collegiate boxing championship" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Этот странный ритуал стал частью его повседневной жизни. В мире бокса трагедии на ринге — это неотъемлемая часть реальности. Жестокие травмы могут не только положить конец карьере спортсмена, но и унести человеческую жизнь.

Прошлый опыт свидетельствует об этом, ведь Лино Томасен стал причиной гибели своего соперника, что закончило его собственную карьеру на ринге.

Когда-то перспективный боксер с Кубы, Лино Томасен обладал мощным и разрушительным ударом, и его кумиром был известный Майк Тайсон.

В поисках славы он сбежал с Кубы в Мексику и начал участвовать в боях. Необычное для мира бокса событие стало поворотным моментом в его жизни. В одном из поединков его соперник получил страшную травму головы и скончался. Этот инцидент стал роковым для Томасена, больше он не возвращался на ринг.

Лино разделил свои заработанные деньги с семьёй погибшего соперника и решил больше никогда не участвовать в боксе. Ему неоднократно предлагали вернуться, обещая тысячи и даже миллионы долларов, но он остался непоколебим в своем решении. Вернувшись на родину, он решил продолжить свою жизнь другим образом.

Теперь Лино Томасен стал уличным артистом. Он демонстрирует свои удивительные навыки и силу, разбивая кирпичи, кокосы и другие предметы на публичных выступлениях. Также он впечатляет зрителей отжиманиями на внешней стороне ладони, держа на спине человека.

Его необычное хобби связано с кувалдой. Он использует её для самоиспытаний, бьёт себя по рукам, сталкиваясь со стойкими болями и травмами. Его стойкость и несгибаемая воля принесли ему прозвище "Железный человек".

Такое необычное занятие стало его страстью с 15-летнего возраста, и он верит, что именно такие тренировки придали его рукам ту мощь, которая позволяла ему одолевать соперников в ринге.

После того, как ролики о его удивительных выступлениях стали популярными в социальных сетях, Лино Томасен стал настоящей звездой. Его неповторимые номера завоевали внимание зрителей по всему миру, теперь ему предлагают выступать на различных фестивалях.

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САМЫЙ ЖУТКИЙ БОЙ В ИСТОРИИ БОКСА (ТРАГЕДИЯ В РИНГЕ)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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