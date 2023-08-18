Переход бразильского атакующего полузащитника Неймара в аравийский "Аль-Хиляль" вызвал значительный ажиотаж среди местных болельщиков.
В магазинах саудовского клуба наблюдается значительный спрос: ежедневно продается 1200 футболок 31-летнего игрока. Энтузиасты, желающие приобрести майку Неймара, сталкиваются с пятидневным периодом ожидания выполнения своих заказов.
Ранее Неймар перешёл из "Пари Сен-Жермен" в саудовский "Аль-Хиляль" 15 августа.
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