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Американский боксёр поразился мудростью Владимира Путина

0:57
Спорт

Кевин Джонсон, американский боксёр, выразивший желание получить российское гражданство, подчеркнул своё глубокое уважение к президенту России Владимиру Путину за его мудрость, согласно сообщению РИА Новости.

Американский боксёр поразился мудростью Владимира Путина
Фото: ESPN www.badlefthook. com/2009/7/8/941916/kevin-johnson-to-face-odlanier

"На самом деле, о том, что я могу взять отчество, я узнал только недавно и, конечно, взял его из-за президента Путина. Я хотел выразить ему свое уважение. Больше всего мне нравится в нём его мудрость," — отметил Джонсон.

В апреле 2023 года Джонсон встретился на ринге с известным российским бойцом Вячеславом Дациком. Бой развернулся на протяжении всех трех раундов, предусмотренных правилами, и завершился победой американца. 18 августа в Москве состоится поединок между Кевином Джонсоном и российским чемпионом мира 2021 года, Марком Петровским.

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Вячеслав Дацик VS Кевин Джонсон ПОЛНЫЙ БОЙ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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