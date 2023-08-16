Кевин Джонсон, американский боксёр, выразивший желание получить российское гражданство, подчеркнул своё глубокое уважение к президенту России Владимиру Путину за его мудрость, согласно сообщению РИА Новости.
"На самом деле, о том, что я могу взять отчество, я узнал только недавно и, конечно, взял его из-за президента Путина. Я хотел выразить ему свое уважение. Больше всего мне нравится в нём его мудрость," — отметил Джонсон.
В апреле 2023 года Джонсон встретился на ринге с известным российским бойцом Вячеславом Дациком. Бой развернулся на протяжении всех трех раундов, предусмотренных правилами, и завершился победой американца. 18 августа в Москве состоится поединок между Кевином Джонсоном и российским чемпионом мира 2021 года, Марком Петровским.
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