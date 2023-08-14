"Спартак" предложил пять миллионов евро за защитника соборной Сербии

Футбольный клуб из Москвы, "Спартак", предложил пять миллионов евро за возможность приобретения защитника "Альмерии" Срджана Бабича. Об этом сообщает Metaratings. ru.
Также отмечается, что в случае успешного перехода игрок будет получать в российской команде годовую зарплату в размере полутора миллионов евро.
На счету 27-летнего Бабича четыре матча за национальную сборную Сербии. Его контракт с клубом "Альмерия" действителен до 30 июня 2026 года.
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