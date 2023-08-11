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Капитан "Монако" помещён под стражу после обвинений в сексуальном насилии

0:46
Спорт

Виссам Бен-Йеддер, известный нападающий "Монако" и один из ключевых игроков сборной Франции, был взят под стражу в связи с обвинениями в сексуальном насилии.

Капитан "Монако" помещён под стражу после обвинений в сексуальном насилии
Фото: www.forumscp. com/t/futebol-inglês-parte-3/46004

Утверждается, что инцидент произошел в прошлом месяце и вызвал шок в футбольном сообществе. В июле прокурор Ксавье Бономм сообщил, что две молодые женщины 19 и 20 лет выступили с обвинениями в сексуальном насилии. Эти женщины утверждали, что футболист вместе со своим младшим братом принуждали их к сексуальным действиям после ночной прогулки, сообщает soccer. ru

Временное освобождение Виссама Бен-Йеддера из-под стражи было обеспечено внесением залога в размере 900 000 евро.

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Бен Йеддер - уникальная личность в современном футболе
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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