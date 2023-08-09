Сборная России получит новую форму с элементами фольклора

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Футболисты российской сборной в скором времени наденут новую форму от экипировщика Jogel. Она будет красного цвета с элементами фольклора, сообщил основатель бренда Артур Мовсесян.

Фото: www.sports.ru

"На дизайн ушло много времени, на производство осталось мало. Наш дедлайн — март 2024 года, дизайн пока не могу раскрывать <...> Форма будет красная, было много креативных идей, нас вдохновил фольклор".

Напомним, ранее, 15 июня, Российский футбольный союз (РФС) и Jogel подписали контракт о техническом сотрудничестве, которое действует до 2026 года.

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