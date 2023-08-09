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Американский боксёр сменил имя в честь Владимира Путина

1:27
Спорт

Известный американский боксер Кевин Джонсон объявил о том, что официально сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Это заявление исходит непосредственно от самого Джонсона, сообщают "Известия".

Американский боксёр сменил имя в честь Владимира Путина
Фото: www.badlefthook. com/2019/5/27/18642102/joshua-vs-ruiz-common-opponent-kevin-johnson-not-counting-andy-ruiz-jr-out-dazn-boxing-interview/comment/509412105

Отдавая дань уважения Путину

Кевин Джонсон принял решение взять себе имя "Кевин Владимирович", которое застало врасплох как спортивное, так и международное сообщество. Джонсон с энтузиазмом заявил:

"Теперь я на 100 процентов, без шуток, на 100 процентов русский".

Тоска по России

22 июля Джонсон рассказал о своей давней мечте сделать Россию своим постоянным домом. Он рассказал, что за прошедшие годы неоднократно посещал эту страну, побывав в самых разных её городах и поселках. Один из аспектов, который привлек внимание Джонсона, — это высокое качество продуктов питания в России, не содержащих ГМО-добавок, которые часто встречаются в США.

Карьера в боксе

В свои 43 года Кевин Джонсон имеет впечатляющий послужной список из 58 профессиональных поединков, в 35 из которых он одержал победу. Большой опыт на боксёрской арене принес ему признание в мире. В частности, Джонсон принимал участие в престижном турнире "Бокс на Волге", что ещё больше укрепило его связь с Россией.

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Вячеслав Дацик VS Кевин Джонсон ПОЛНЫЙ БОЙ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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