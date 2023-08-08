Учёные открыли пользу коротких 30-секундных тренировок

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Недавние исследования представили новый подход, который обещает замечательные результаты при меньших затратах времени. Этот инновационный метод, разработанный группой специалистов из австралийского Университета Эдит Кован (Edith Cowan University) и известных японских институтов, открывает новый взгляд на тренировку мышц, который может перевернуть ваше представление о фитнес-тренировках.

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Сила 3-секундных тренировок

Прошли те времена, когда длительные тренировки считались необходимым условием оптимального развития мышц. Это революционное исследование ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что увеличение продолжительности тренировки напрямую связано с лучшими результатами. Вместо этого акцент делается на эксцентрических упражнениях, которые предполагают удлинение мышц, в отличие от концентрических движений, сокращающих мышцы.

Другими словами, подъем тяжелой гантели от талии к груди может быть не так полезен для тренировки мышц, как обратное движение.

Беспрецедентные результаты

В ходе исследования был обнаружен контраст между двумя подходами к тренировкам. В группе, выполнявшей эксцентрические упражнения, наблюдался значительный прирост мышечной силы. При суммарной продолжительности упражнений всего в одну минуту в течение четырех недель участники группы эксцентрических тренировок продемонстрировали поразительный прирост мышечной силы на 11,5%.

Более того, результаты исследования не ограничиваются только мышцами рук. Кен Казунори Носака, выдающийся ученый в области физических упражнений и спорта, утверждает, что правило трех секунд может быть применено к различным группам мышц. Таким образом, появляется возможность провести комплексную тренировку всего тела менее чем за 30 секунд.

Преимущество восстановления

Важнейшим фактором, определяющим эффективность трехсекундных тренировок, является процесс восстановления мышц. Удивительно, но интервал между упражнениями дает мышцам достаточно времени для восстановления — интервал, значительно превышающий продолжительность самой тренировки.

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Эксцентрическая нагрузка - Это То Что Растит Твои МЫШЦЫ