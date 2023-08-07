В недавнем матче 1/8 финала MLS + MX Cup произошло противостояние между американскими командами "Даллас" и "Интер Майами". Оно развернулось на стадионе "Toyota Stadium" в городе Фриско, штат Техас, США. Основное время матча завершилось результативной ничьей со счетом 4:4. Однако в серии пенальти победа осталась за клубом из Майами. В ходе игры аргентинский нападающий "Интера Майами" Лионель Месси продемонстрировал своё мастерство, забив два гола.
Продемонстрировав свои способности, Лионель Месси показал выдающуюся игру, оказав значительное влияние на ход матча. Месси забил семь голов в четырёх матчах за американский клуб. Примечательно, что ранее он забил по два мяча в ворота "Орландо Сити" и "Атланты", а также отметился голом в ворота "Круз Асуль".
Ранее мы писали, что первый матч Месси за флоридский клуб посетило рекордное количество болельщиков.
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