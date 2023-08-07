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Месси забил семь голов за четыре игры в составе "Интер Майами"

1:09
Спорт

В недавнем матче 1/8 финала MLS + MX Cup произошло противостояние между американскими командами "Даллас" и "Интер Майами". Оно развернулось на стадионе "Toyota Stadium" в городе Фриско, штат Техас, США. Основное время матча завершилось результативной ничьей со счетом 4:4. Однако в серии пенальти победа осталась за клубом из Майами. В ходе игры аргентинский нападающий "Интера Майами" Лионель Месси продемонстрировал своё мастерство, забив два гола.

Месси забил семь голов за четыре игры в составе "Интер Майами"
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лионеля Месси

Лионель Месси блеснул результатами

Продемонстрировав свои способности, Лионель Месси показал выдающуюся игру, оказав значительное влияние на ход матча. Месси забил семь голов в четырёх матчах за американский клуб. Примечательно, что ранее он забил по два мяча в ворота "Орландо Сити" и "Атланты", а также отметился голом в ворота "Круз Асуль".

Ранее мы писали, что первый матч Месси за флоридский клуб посетило рекордное количество болельщиков.   

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MESSI UNSTOPPABLE 🔥 Inter Miami vs Dallas 4-4 Penalty 5-3 Hіghlіghts & All Goals | Leagues Cup 2023
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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