ПСВ не заинтересовано в трансфере футболиста "Динамо" Захаряна

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян остаётся в клубе: информация о том, что нидерландский ПСВ хочет совершить трансфер игрока, была опровергнута организацией. Об этом информирует их пресс-служба.

Фото: ТАСС

"Мы не заинтересованы в трансфере Арсена Захаряна и не делали предложений "Динамо".

Напомним, Захарян является одним из самых молодых игроков в команде: ему 20 лет, при этом он уже успел провести 87 матчей, забить в них 18 голов и сделать 25 результативных передач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.