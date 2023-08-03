Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян остаётся в клубе: информация о том, что нидерландский ПСВ хочет совершить трансфер игрока, была опровергнута организацией. Об этом информирует их пресс-служба.
"Мы не заинтересованы в трансфере Арсена Захаряна и не делали предложений "Динамо".
Напомним, Захарян является одним из самых молодых игроков в команде: ему 20 лет, при этом он уже успел провести 87 матчей, забить в них 18 голов и сделать 25 результативных передач.
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