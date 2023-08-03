Евгений Хвалько, чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров, трагически скончался после укуса энцефалитного клеща несколько недель назад. Несмотря на усилия врачей, жизнь спортсмена спасти не удалось.
Новость о смерти Евгения была сообщена его коллегами, и хоккейный клуб "Кузбасс" выразил свои глубокие соболезнования его семье и друзьям. Евгений, которому было всего 17 лет, подавал большие надежды в спорте. Сезон 2022/2023 стал прорывным для Евгения-младшего, поскольку он выиграл чемпионат России с юниорами "Кузбасса" в Иркутске. Отец Евгения — тоже Евгений Хвалько — пятикратный чемпион России по хоккею с мячом.
Укус энцефалитного клеща очень опасен для человека и может привести к серьезным осложнениям, поражающим нервную систему. Симптомы могут начинаться с мышечной боли, лихорадки и рвоты, а в тяжёлых случаях это может привести к параличу и другим неврологическим проблемам.
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