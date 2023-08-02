Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон уходит из футбола

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чемпион мира в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил о завершении своей 28-летней карьеры, написал он на своей странице в Сети.

Фото: google.com

"Это всё, друзья! Вы дали мне всё. Я дал вам всё. Мы сделали это вместе", — рассказал голкипер.

Спортсмен завершил карьеру в возрасте 45 лет. Он является 10-кратным победителем чемпионата Италии в составе "Ювентуса", обладателем Кубка УЕФА с "Пармой", чемпионом мира по футболу.

Джанлуиджи Буффон провел 975 матчей, в 429 он не пропустил ни одного гола. Он играл за сборную Италии с 1997 по 2018 год и является рекордсменом по количествам матчей за свою страну.

Ранее, голкипер получил предложение из клуба Саудовской Аравии, с зарплатой в 15 миллионов евро за сезон.

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