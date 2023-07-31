"Барселона" получит только 25 млн евро, если Дембеле перейдёт в ПСЖ

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

В последних трансферных новостях появились предположения о том, что искусный нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).

Фото: www.standard.co. uk/sport/football/fc-barcelona-vs-galatasaray-prediction-kick-off-time-tv-live-stream-latest-team-news-h2h-results-europa-league-2022-preview-b986880.html?bcmt=1

По некоторым данным, "ПСЖ" имеет возможность выполнить условие выкупа Дембеле, которое составляет внушительную сумму в 50 млн евро. При этом парижский клуб, если он решит воспользоваться этой опцией, предоставит "Барселоне" только 25 млн евро, а остальные 25 млн евро получит сам игрок. Именно такая договоренность четко прописана в контракте француза.

Однако время не ждет, так как опция выкупа действует только до 1 августа.

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