"Барселона" получит только 25 млн евро, если Дембеле перейдёт в ПСЖ

В последних трансферных новостях появились предположения о том, что искусный нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).
По некоторым данным, "ПСЖ" имеет возможность выполнить условие выкупа Дембеле, которое составляет внушительную сумму в 50 млн евро. При этом парижский клуб, если он решит воспользоваться этой опцией, предоставит "Барселоне" только 25 млн евро, а остальные 25 млн евро получит сам игрок. Именно такая договоренность четко прописана в контракте француза.
Однако время не ждет, так как опция выкупа действует только до 1 августа.
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