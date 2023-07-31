"Манчестер Юнайтед" заключил контракт с Adidas на 1 млрд евро

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Манчестерский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" радостно объявляет о подписании исторического спонсорского контракта с культовым брендом Adidas.

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Это соглашение, рассчитанное на десять лет, оказалось абсолютным рекордом для клубов Английской премьер-лиги. Общая сумма контракта составляет 1,05 миллиарда евро.

13 июня клубу было суждено пережить важное событие — семья американских предпринимателей Глейзеров, которая владела "Манчестер Юнайтед", договорилась о продаже команды. По информации Al Watan, будущим владельцем "манкунианцев" станет катарский шейх Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани. Новое возрождение клуба наступит под его руководством.

В декабре 2022 года стало известно, что семья Глейзеров планирует продажу "Манчестер Юнайтед". Оценочная стоимость клуба колебалась от 6 до 7 миллиардов фунтов стерлингов. Как оказалось, Глейзеры рассчитывали получить за клуб ещё больше денег, чем бывший владелец английского клуба "Челси", Роман Абрамович, получил за продажу своей команды.

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