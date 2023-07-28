Роман Костомаров адаптируется к новой жизни

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Роман Костомаров, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, поделился в своем Telegram-канале трогательным видео, на котором он запечатлен со своими детьми в аэропорту.

Фото: topnews.ru

Фигурист недавно был выписан из больницы после нескольких тяжелых операций по ампутации и протезированию конечностей. Сейчас он продолжает свою реабилитацию дома.

Последние несколько месяцев Костомаров провел в больнице, но сейчас он вернулся домой к своей семье и добивается прогресса в своем выздоровлении.

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