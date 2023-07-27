Футболистка продолжила играть в шапочке для плавания после травмы головы

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

В матче второго тура женского чемпионата мира по футболу полузащитница сборной Нидерландов Даниэль ван де Донк продемонстрировала свою стойкость, получив травму головы.

Фото: afrobeatssnacks. com/danielle-van-den-donk-k.html

Инцидент произошел 27 июля, и, несмотря на травму, она продолжала играть в плавательной шапочке, демонстрируя свою решимость оставаться в игре, сообщает Чемпионат.

Проявление мужества

Во время игры Даниэль ван де Донк столкнулась с соперником и упала на землю. Обеспокоенный медицинский персонал незамедлительно оказал футболистке помощь, перевязал ей голову и предложил надеть плавательную шапочку. 31-летняя голландская футболистка носила шапочку до конца матча, вероятно, для того, чтобы закрепить повязку и продолжить игру.

Предыдущие случаи

Стоит отметить, что в первом туре женского чемпионата мира 2023 года Даниэль ван де Донк столкнулась с обвинениями, когда ее уличили в симуляции травмы по указанию главного тренера сборной Нидерландов Андриса Йонкера. Этот инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и стал поводом для дискуссий о честной игре в спорте.

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