Футболистка продолжила играть в шапочке для плавания после травмы головы

В матче второго тура женского чемпионата мира по футболу полузащитница сборной Нидерландов Даниэль ван де Донк продемонстрировала свою стойкость, получив травму головы.
Инцидент произошел 27 июля, и, несмотря на травму, она продолжала играть в плавательной шапочке, демонстрируя свою решимость оставаться в игре, сообщает Чемпионат.
Во время игры Даниэль ван де Донк столкнулась с соперником и упала на землю. Обеспокоенный медицинский персонал незамедлительно оказал футболистке помощь, перевязал ей голову и предложил надеть плавательную шапочку. 31-летняя голландская футболистка носила шапочку до конца матча, вероятно, для того, чтобы закрепить повязку и продолжить игру.
Стоит отметить, что в первом туре женского чемпионата мира 2023 года Даниэль ван де Донк столкнулась с обвинениями, когда ее уличили в симуляции травмы по указанию главного тренера сборной Нидерландов Андриса Йонкера. Этот инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и стал поводом для дискуссий о честной игре в спорте.
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