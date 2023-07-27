19-летняя теннисистка из России прошла в полуфинал WTA-250 в Гамбурге

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19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 101-е место в мире, проявив недюжинный талант и мастерство, обеспечила себе выход в полуфинал турнира WTA-250 на глиняных кортах в Гамбурге (Германия). Призовой фонд престижного турнира составляет 225 480 евро.

Фото: pixabay.com

Захватывающий четвертьфинальный матч

В захватывающем четвертьфинальном поединке Шнайдер продемонстрировала свое мастерство на корте, обыграв 28-летнюю американку Бернарду Перу (56-е место в мире) со счетом 6:1, 2:6, 6:4. Напряженная борьба между двумя теннисистками продолжалась 1 час 48 минут.

Доминирование Шнайдер

На протяжении всего матча Шнайдер демонстрировала потрясающую форму и последовательность, обеспечивая мощную игру. Впечатляющими были ее подачи, один эйс и всего три двойные ошибки. Кроме того, она реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов, что свидетельствует о ее стратегическом чутье и стальных нервах.

Полуфинальный поединок

Следующим соперником Даяны Шнайдер на пути к славе станет еще одна талантливая 19-летняя спортсменка — Нома Ноа-Акуге из Германии, занимающая сейчас 207-е место в мире. Ноа-Акуге получила wildcard на участие в турнире, что делает ее неожиданный выход в полуфинал еще более интересным.

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