Матыцин назвал дату проведения спортивных игр БРИКС в Казани

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Спортивные игры стран БРИКС будут проходить в 20 по 23 июня 2024 года, в Казани. Об этом рассказал глава Минспорта России Олег Матыцин.

Фото: syl.ru

Представитель рассказал об этом на презентации проекта "Спорт: мост дружбы России и Африки", который проходит в рамках форума "Россия — Африка", в Санкт-Петербурге.

Представитель правительства также заявил, что в программу войдет 25 видов спорта и будут приглашены команды из разных стран.

В мае президент России Владимир Путин поручил заняться организацией спортивных игр. В июне стало известно, что местом проведения выбрали 12 спортивных объектов Казани.

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