Официально: Малком покинул "Зенит"

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В рамках важной трансферной сделки бразильский нападающий Малком перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в саудовский "Аль-Хиляль". Об этом официально сообщила пресс-служба "Аль-Хиляль". Контракт игрока с саудовским клубом рассчитан до конца сезона 2026/27.

Фото: google.com

Из "Зенита" в "Аль-Хиляль"

Известный петербургский клуб "Зенит" успешно провел переговоры о переходе Малкома в "Аль-Хиляль" за внушительную сумму в 60 млн евро, что ранее подтвердил Александр Медведев, председатель совета директоров "Зенита".

Футбольный путь Малкома

В свои 26 лет Малком добился значительных успехов в футбольной карьере. Он перешел в "Зенит" летом 2019 года и с тех пор провел за команду 109 матчей, забив впечатляющие 42 гола и отдав 24 результативные передачи. В последнем сезоне чемпионата России Малком забил 23 гола и стал лучшим бомбардиром лиги.

Влияние Малкома на "Аль-Хиляль"

Ожидается, что с приходом в "Аль-Хиляль" Малком повысит атакующую мощь команды и внесет существенный вклад в ее стремление к победе в различных соревнованиях. Ожидается, что его мастерство, включающее в себя исключительные способности забивать голы и креативную игру, существенно повлияет на результаты "Аль-Хиляля".

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