Международный олимпийский комитет (МОК) направит приглашение странам, которые будут участвовать в главном международном соревновании. Однако Россия и Белоруссия такое предложение не получат, заявил глава МОК Томас Бах в Париже.
Приглашения присылаются ровно за год до начала международных соревнований.
Как сообщил Томас Бах, во время встречи с представителями олимпийского комитета во Франции, он направит 203 приглашения странам-участницам. Он подчеркнул, что 9 из них будут переданы лично представителям, а еще несколько будут переданы беженцам.
Однако в июне глава комитета Олимпийских игр в Париже объявил, что участие России и Белоруссии будет стоять под вопросом до сентября.
Напомним, что в марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.
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