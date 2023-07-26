Спорт вне политики: Россия и Белоруссия не получат приглашение на Олимпийские игры в Париже

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Международный олимпийский комитет (МОК) направит приглашение странам, которые будут участвовать в главном международном соревновании. Однако Россия и Белоруссия такое предложение не получат, заявил глава МОК Томас Бах в Париже.

Фото: kremlin.ru

Приглашения присылаются ровно за год до начала международных соревнований.

Как сообщил Томас Бах, во время встречи с представителями олимпийского комитета во Франции, он направит 203 приглашения странам-участницам. Он подчеркнул, что 9 из них будут переданы лично представителям, а еще несколько будут переданы беженцам.

Однако в июне глава комитета Олимпийских игр в Париже объявил, что участие России и Белоруссии будет стоять под вопросом до сентября.

Напомним, что в марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

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