Херберт стал самым высокооплачиваемым игроком в истории NFL по среднегодовой зарплате — $52,5 млн

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Клуб НФЛ "Лос-Анджелес Чарджерс" недавно заключил принципиально новое соглашение с талантливым квотербеком Джастином Хербертом, о чем официально сообщила Национальная футбольная лига (НФЛ).

Фото: https://people.com/thmb/C--ZLrN_2yWezi5ztQvwHFFjvzU=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc():focal(749x0:751x2)/justin-herbert-2-f2743f7b75d3482c9385d5d4f437ad88.jpg

По сообщению ESPN, контракт с 25-летним игроком рассчитан на пять лет и принесет Херберту ошеломляющую сумму в 262,5 млн. долл. С впечатляющим годовым доходом в 52,5 млн. долл. Херберт стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НФЛ, превзойдя все предыдущие рекорды в этой категории.

Херберт выступает за "Чарджерс" с 2020 года, с его участием команда в прошлом сезоне впервые с 2018 года вышла в плей-офф.

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