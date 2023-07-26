Клуб НФЛ "Лос-Анджелес Чарджерс" недавно заключил принципиально новое соглашение с талантливым квотербеком Джастином Хербертом, о чем официально сообщила Национальная футбольная лига (НФЛ).
По сообщению ESPN, контракт с 25-летним игроком рассчитан на пять лет и принесет Херберту ошеломляющую сумму в 262,5 млн. долл. С впечатляющим годовым доходом в 52,5 млн. долл. Херберт стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НФЛ, превзойдя все предыдущие рекорды в этой категории.
Херберт выступает за "Чарджерс" с 2020 года, с его участием команда в прошлом сезоне впервые с 2018 года вышла в плей-офф.
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