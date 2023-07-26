"Бандой Гарри Поттеров" назвал Дзюба журналистов после матча с "Уралом"

После завершения матча первого тура группового этапа Кубка России, в котором "Локомотив" победил "Урал" со счетом 2:1, футболист Артем Дзюба поддержал шутливое настроение и решил разыграть журналистов. Впустив их в раздевалку, он в шутке назвал их "бандой Гарри Поттеров" и поблагодарил за внимание.
В апреле прошлого года Артем Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий стали ведущими YouTube-шоу о футболе под названием "Ну, так нельзя". Однако шоу было критиковано зрителями из-за избыточного использования нецензурной лексики в выпусках. В связи с этим главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов попросил Дзюбу уменьшить количество нецензурной лексики в передаче.
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