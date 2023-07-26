Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Издание The Sun выдало ликвидацию немецкого Leopard за уничтожение танка Т-90 ВС РФ
Армия РФ успешно отразила очередную атаку боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Пользователи Сети раскритиковали призыв Зеленского обеспечить безопасность в Чёрном море
Трансфер Санчеса: 12 миллионов евро и бонусы
Американская премьера Лионеля Месси
РИА Новости: Россия активно переводит страны-партнёры на расчёты в рублях
Как в России: Население Японии сокращается, мигрантов все больше
Промышленность Германии меняет курс из-за высыхания Рейна
NYT: Киев направил опытные подразделения ВСУ для укрепления линий обороны у Кременной

"Бандой Гарри Поттеров" назвал Дзюба журналистов после матча с "Уралом"

Спорт

После завершения матча первого тура группового этапа Кубка России, в котором "Локомотив" победил "Урал" со счетом 2:1, футболист Артем Дзюба поддержал шутливое настроение и решил разыграть журналистов. Впустив их в раздевалку, он в шутке назвал их "бандой Гарри Поттеров" и поблагодарил за внимание.

"Бандой Гарри Поттеров" назвал Дзюба журналистов после матча с "Уралом"
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В апреле прошлого года Артем Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий стали ведущими YouTube-шоу о футболе под названием "Ну, так нельзя". Однако шоу было критиковано зрителями из-за избыточного использования нецензурной лексики в выпусках. В связи с этим главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов попросил Дзюбу уменьшить количество нецензурной лексики в передаче.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
"Был ревнив поначалу": Вайкуле обескуражила заявлением об Игоре Крутом
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Последние материалы
Эксперты ИКАР: Гречка к осени подоражает на 10%
Марочко: раненые военные ВСУ пропадают без вести на Купянском направлении
Ремейк сказки "Русалочка" принес $150 млн дохода
Житель Тюмени нашел способ покупать автомобили, экономя 48 процентов от стоимости
На 150% вырос спрос на китайские авто в Кранодарском крае
Foreign Policy: США необходимо взглянуть в лицо суровой правде
Цинк и медь до 20 раз превышают норму в старых некрополях
Politico: Запад до сих пор не согласовал план подготовки военных ВСУ к полётам на F-16
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три ошибки, которые допускают любители кофе
Россия помогла NASA восстановить связь с МКС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников