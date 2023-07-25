На матчах футбольного Кубка России могут ввести Fan ID

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

По сообщению портала Soccer. ru, существует возможность введения "карты болельщика" на матчах Кубка России по футболу.

Фото: www.sportmk. ru/sports/2021/11/25/v-rossii-vvodyat-fan-id-bez-nego-skoro-ne-budut-puskat-na-stadiony.html

Министерство внутренних дел (МВД) предложило внедрить систему Fan ID на матчах Кубка России, а также рассматривает возможность её применения на матчах РПЛ.

Данная инициатива направлена на повышение активности болельщиков и безопасности на этих мероприятиях.

Ранее объединения фанатов активно протестовали против системы Fan ID в целом. Они считают такую меру излишней.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что не так с Fan ID и почему фанаты футбола объявили ему бойкот