По сообщению портала Soccer. ru, существует возможность введения "карты болельщика" на матчах Кубка России по футболу.
Министерство внутренних дел (МВД) предложило внедрить систему Fan ID на матчах Кубка России, а также рассматривает возможность её применения на матчах РПЛ.
Данная инициатива направлена на повышение активности болельщиков и безопасности на этих мероприятиях.
Ранее объединения фанатов активно протестовали против системы Fan ID в целом. Они считают такую меру излишней.
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