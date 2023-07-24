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Киллиан Мбаппе получил предложение в 300 млн евро за переход в "Аль-Хиляль"

2:20
Спорт

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хилал" предложил €300 миллионов ($333 миллиона) за французского нападающего Килиана Мбаппе.

Киллиан Мбаппе получил предложение в 300 млн евро за переход в "Аль-Хиляль"
Фото: "Твиттер" "Пари Сен-Жермен"

24-летний нападающий еще не принял решения о следующем клубе, так как у него остался всего один год контракта с "ПСЖ".

Представители "Аль-Хилала" и "ПСЖ" отказались комментировать эту информацию.

Попытка пригласить Мбаппе — пожалуй, самый захватывающий талант мира — приходит после крупных трат Саудовской Аравии, которые перевернули несколько видов спорта. "Аль-Хилал" уже подписал Калиду Кулибали и Рубена Невеса из клубов Английской Премьер-лиги летом, а Криштиану Роналду присоединился к "Аль-Насру" в январе. Отношения между "Пари Сен-Жермен" и Мбаппе недавно испортились, после того как игрок отказался продлить свой контракт еще на один год до 2025 года.

Решение игрока даже побудило президента Франции Эммануэля Макрона отреагировать, заявив, что он будет "стараться убедить" Мбаппе остаться в Париже. "Пари Сен-Жермен" объявил, что Мбаппе не будет включен в предстоящий тур клуба по Азии. Спекуляции о том, что игрок принял предложение испанского "Реал Мадрида", заставили французский клуб немедленно выставить его на продажу, а не позволить ему перейти на следующий год бесплатно, по информации L'Equipe.

У Мбаппе есть время до 31 июля принять решение о продлении контракта с "ПСЖ".

Мбаппе перешел в Париж из Монако в 2017 году, после того, как обе команды достигли соглашения о его стоимости в €180 миллионов. С тех пор он подтвердил свое место в рядах лучших игроков мира.

Футболист ворвался на футбольную арену в 2015 году, став игроком "Монако" в возрасте 16 лет, помогая команде выиграть чемпионат Лиги 1. Он был назван лучшим молодым игроком лиги и выиграл еще четыре национальных титула с "Пари Сен-Жермен". Он был важной частью сборной Франции, которая победила на Чемпионате мира по футболу в 2018 году.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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