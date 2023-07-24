"Аль-Иттихад" подпишет контракт с французским нападающим

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, возглавляемый Стивеном Джеррардом, близок к приобретению на правах свободного агента бывшего нападающего "Лиона" Муссы Дембеле. Эта новость поступила от авторитетного журналиста Фабрицио Романо, который поделился ею на своей странице в Twitter.

Фото: www.foot01. com/equipe/ol/ol-chelsea-revait-de-dembele-mais-ca-c-etait-avant,343245

По информации из надежных источников, официальное объявление о сделке ожидается в ближайшее время, поскольку обе стороны уже достигли устной договоренности. Дембеле подпишет с саудовским клубом четырехлетний контракт, который будет действовать до конца июня 2027 года.

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