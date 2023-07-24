"Аль-Иттихад" подпишет контракт с французским нападающим

Футбольный клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, возглавляемый Стивеном Джеррардом, близок к приобретению на правах свободного агента бывшего нападающего "Лиона" Муссы Дембеле. Эта новость поступила от авторитетного журналиста Фабрицио Романо, который поделился ею на своей странице в Twitter.
По информации из надежных источников, официальное объявление о сделке ожидается в ближайшее время, поскольку обе стороны уже достигли устной договоренности. Дембеле подпишет с саудовским клубом четырехлетний контракт, который будет действовать до конца июня 2027 года.
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