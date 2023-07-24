Черчесов рассказал о своём увольнении из "Ференцвароша"

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Бывший наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов недавно поделился неожиданными подробностями своего ухода из венгерского клуба.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

После финального свистка Черчесов направился в ложу к президенту и его окружению. Именно там он получил заявление о расставании с клубом, сообщает Soccer. ru.

Интересно, что прямого общения между Черчесовым и президентом "Ференцвароша" Габором Кубатовым не было ни сразу после матча, ни в дальнейшем. Отсутствие разговора оставило Черчесова в неведении, и в дальнейшем он не общался с Кубатовым. Бюрократические формальности были улажены в течение одного дня в штаб-квартире клуба.

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