Гонки дронов официально стали видом спорта в России

Министерство юстиции РФ официально зарегистрировало приказ Министерства спорта РФ о признании гонок дронов официальным видом спорта. Соответствующий приказ был обнародован на портале правовой информации в понедельник, сообщает ТАСС.
Постановление, подписанное 20 июня министром спорта РФ Олегом Матыциным, добавляет в национальный реестр несколько новых видов спорта. Наряду с гонками на дронах, официально признанными видами спорта являются брейкинг, лазерный бой, воздушная гимнастика и многоборье "Готов к труду и обороне".
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