Гонки дронов официально стали видом спорта в России

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Министерство юстиции РФ официально зарегистрировало приказ Министерства спорта РФ о признании гонок дронов официальным видом спорта. Соответствующий приказ был обнародован на портале правовой информации в понедельник, сообщает ТАСС.

Фото: assets.newatlas. com/dims4/default/47eda9e/2147483647/strip/true/crop/705x470+0+0/resize/800x533!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fnewatlas-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fa3%2Fed%2Fd96c52a2493e96914c89f64f2dad%2Ff4ca14-7a237a2a074645cab3513d4359f5c20c-mv2.jpeg

Постановление, подписанное 20 июня министром спорта РФ Олегом Матыциным, добавляет в национальный реестр несколько новых видов спорта. Наряду с гонками на дронах, официально признанными видами спорта являются брейкинг, лазерный бой, воздушная гимнастика и многоборье "Готов к труду и обороне".

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