16-летняя россиянка обыграла теннисистку из Украины на турнире в Швейцарии

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В матче на турнире в Лозанне (Швейцария) российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над своей украинской соперницей Даяной Ястремской на турнире с призовым фондом более 250 тыс. долларов.

Фото: www.archysport. com/2022/07/mirra-andreeva-title-and-youth-record-in-el-espinar/

Доминирование Андреевой в первом сете

С самого начала молодая российская теннисистка продемонстрировала свое мастерство и доминирование на корте, не оставив сомнений в своем превосходстве над 23-летней украинской соперницей. Андреева уверенно одержала победу в первом сете, разгромив Ястремскую с разгромным счетом 6:0.

Андреева продолжает уверенную игру

По ходу второго сета ситуация на корте практически не изменилась. И вновь Андреева продемонстрировала выдающуюся игру, не давая сопернице опомниться. Одержав уверенную победу во втором сете со счетом 6:2, российская теннисистка укрепила свои позиции в качестве игрока, за которым стоит следить на этом турнире.

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