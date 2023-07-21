Несмотря на участие в турнире спортсменов из России и Белоруссии, обновленный список участников чемпионата мира по фехтованию, опубликованный на сайте Международной федерации фехтования (FIE), подтверждает присутствие в соревнованиях украинских фехтовальщиков.
28 марта Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях только в качестве нейтральных спортсменов. Эта рекомендация относилась именно к тем спортсменам, которые публично не выражали поддержку СВО на Украине и не были связаны с вооруженными силами или организациями национальной безопасности. FIE последовала этим рекомендациям, в результате чего российским фехтовальщикам, представляющим ЦСКА и "Динамо", было отказано в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС.
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