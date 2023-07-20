"Интер Майами": Жорди Альба присоединился к Месси в новом клубе

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

В четверг пресс-служба клуба подтвердила, что испанский защитник Жорди Альба официально подписал контракт с американским футбольным клубом "Интер Майами".

Фото: uzbarca. com/news_12634.html

Контракт между Альбой и клубом рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон. 24 мая было объявлено об уходе защитника из испанского футбольного клуба "Барселона".

34-летний Жорди Альба является воспитанником знаменитой молодежной академии "Барселоны". Свою профессиональную карьеру он начал в клубе "Корнелья", а с 2008 по 2012 год представлял "Валенсию". Примечательно, что Альба забил 27 голов и отдал 99 результативных передач в матчах за "Барселону".

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Жорди Альба покинет Барселону в конце сезона