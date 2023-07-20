В четверг пресс-служба клуба подтвердила, что испанский защитник Жорди Альба официально подписал контракт с американским футбольным клубом "Интер Майами".
Контракт между Альбой и клубом рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон. 24 мая было объявлено об уходе защитника из испанского футбольного клуба "Барселона".
34-летний Жорди Альба является воспитанником знаменитой молодежной академии "Барселоны". Свою профессиональную карьеру он начал в клубе "Корнелья", а с 2008 по 2012 год представлял "Валенсию". Примечательно, что Альба забил 27 голов и отдал 99 результативных передач в матчах за "Барселону".
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