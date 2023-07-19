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Китайская теннисистка снялась с турнира из-за панической атаки

1:36
Спорт

Китайская теннисистка Чжан Шуай, занимающая 45-е место в мире, была вынуждена сняться с турнира WTA-250 на глиняных кортах в Будапеште (Венгрия) во время матча первого круга из-за приступа паники. Причиной этого неприятного инцидента стал конфликт с ее соперницей, венгеркой Амарис-Киарой Тот, занимающей 548-е место в мире, а также с судьями матча.

Китайская теннисистка снялась с турнира из-за панической атаки
Фото: www.hawtcelebs. com/zhang-shuai-at-china-open-tennis-tournament-in-beijing-10-05-2018/

Спор

Инцидент произошел при равном счете 5:5 в первом сете. Линейный судья ошибочно назвал мяч аутом, хотя на видеоповторе было видно, что он приземлился на линию. Чжан Шуай попытался оспорить это решение, но судья на вышке встал на сторону линейного судьи.

В следующем очке Тот подошла к спорной отметке и намеренно стерла ее, не обращая внимания на протесты Чжан Шуай. Этот поступок соперницы очень возмутил Чжан Шуай, и она вступила в жаркий спор с судьями. Однако ее усилия не принесли результата. Конфликт сопровождался криками и смехом зрителей, которые поддерживали венгерского игрока — хозяина турнира.

Борьба Чжан Шуай

Чжан Шуай проиграла очко и оказалась в проигрыше при счете 5:6. В этот момент она взяла медицинский тайм-аут из-за приступа паники, так как ей стало трудно дышать. Теннисистка обратилась за помощью, чтобы справиться со своим состоянием, но, к сожалению, тяжесть ситуации вынудила ее сняться с турнира.

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БИТВА ЗА ТЕННИСНЫЕ КОРОНЫ — БОЛЬШЕ! НЬЮС
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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