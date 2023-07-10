Азаренко была ошибочно освистана зрителями Уимблдона

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая в настоящее время 20-е место в мире, вызвала переполох на Уимблдоне, когда решила не подходить к сетке для обычного рукопожатия со своей соперницей, украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Об этом сообщает Чемпионат.

Фото: google.com

Зрители на трибунах начали свистеть, ошибочно полагая, что Азаренко отказывается пожать руку своей сопернице. Однако бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в Токио, бывший третий номер мирового рейтинга Элина Свитолина еще до матча четвертого круга Уимблдона против Виктории Азаренко заявила, что будет и впредь отказываться от рукопожатий с российскими и белорусскими теннисистками.

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