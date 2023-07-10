Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая в настоящее время 20-е место в мире, вызвала переполох на Уимблдоне, когда решила не подходить к сетке для обычного рукопожатия со своей соперницей, украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Об этом сообщает Чемпионат.
Зрители на трибунах начали свистеть, ошибочно полагая, что Азаренко отказывается пожать руку своей сопернице. Однако бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в Токио, бывший третий номер мирового рейтинга Элина Свитолина еще до матча четвертого круга Уимблдона против Виктории Азаренко заявила, что будет и впредь отказываться от рукопожатий с российскими и белорусскими теннисистками.
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