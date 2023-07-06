Украина подала совместную заявку на проведение ЧМ по футболу

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Испания, Португалия, Марокко и Украина объединились, чтобы подать совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этой новости впервые сообщила газета L'Equipe.

Фото: www.goal. com/tr/galeri-listesi/fifa-uelkeler-siralamasi-tuerkiye-kacinci-sirada-haziran/1wsjo6138xzgb1ixp494s8jfrh

Если совместная заявка этих четырех стран будет выбрана Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA), то турнир 2030 года может стать историческим событием, поскольку впервые в истории чемпионат мира будет проводиться на двух континентах.

В июне 2022 года Испания и Португалия официально представили свою заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года. Ожидается, что страна-хозяйка этого долгожданного турнира будет объявлена в третьем квартале 2024 года.

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