Испания, Португалия, Марокко и Украина объединились, чтобы подать совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этой новости впервые сообщила газета L'Equipe.
Если совместная заявка этих четырех стран будет выбрана Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA), то турнир 2030 года может стать историческим событием, поскольку впервые в истории чемпионат мира будет проводиться на двух континентах.
В июне 2022 года Испания и Португалия официально представили свою заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года. Ожидается, что страна-хозяйка этого долгожданного турнира будет объявлена в третьем квартале 2024 года.
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