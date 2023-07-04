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Минспорта РФ пополнило федеральный бюджет в 2022 году на рекордную сумму

1:41
Спорт

Министерство спорта России продемонстрировало исключительные финансовые показатели, внеся в федеральный бюджет сумму в размере 4,562 миллиарда рублей. Эта впечатляющая цифра составляет 169,1% от запланированного на 2022 год показателя. Эти значительные достижения были выявлены в ходе внешнего аудита, проведенного Счетной палатой, сообщает ТАСС во вторник.

Минспорта РФ пополнило федеральный бюджет в 2022 году на рекордную сумму
Фото: metaratings. ru/news/minsport-rf-predlagaet-uchredit-nagrudnyy-znachok-chempion-rossii-1238978/

Превышение целевых показателей

В 2022 финансовом году фактическое кассовое исполнение федерального бюджета составило 83,694 млрд рублей, достигнув впечатляющих 96,5% от выделенных средств. Этот показатель превзошел уровень исполнения предыдущего года, составлявший 93,2%. Кроме того, исполнение федерального бюджета по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта" в 2022 году достигло впечатляющих 96,3%, что значительно превышает показатель 90,7%, достигнутый в 2021 году. В течение года сумма дебиторской задолженности увеличилась на 2,099 миллиарда рублей, что соответствует росту на 72,0%, в то время как общая кредиторская задолженность снизилась на 3 миллиона рублей, составив общее снижение на 18,8 миллиона рублей.

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МИНИСТР СПОРТА РФ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ СПОРТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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