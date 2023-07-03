Российский союз смешанных единоборств (ММА) принял решение об исключении из своего состава Амурской федерации ММА после гибели подростка во время соревнований. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на Союз ММА России.
5 июня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи турнира по ММА, прошедшего 4 июня в Белогорске Амурской области. По версии следствия, во время турнира подозреваемый разрешил двум несовершеннолетним спортсменам провести бой без боксерских шлемов с открытым лицом, которые являются обязательными для возрастной группы 16-17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью.
О смерти подростка 4 июня сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков в своем Telegram-канале. Он заявил, что во время соревнований были соблюдены все необходимые юридические процедуры, включая регламент турнира, согласие родителей на участие несовершеннолетнего и утвержденный список участников. Союз ММА России объявил, что организация расследует обстоятельства смерти участника.
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